Waar zitten de angels in het akkoord over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3?

Het is een overeenkomst die heel moeizaam tot stand is gekomen, want het vertrouwen tussen de twee partijen is niet groot. Elk woord in het document is dan ook uiterst zorgvuldig gekozen. “Heads of Terms”, bijvoorbeeld is een begrip uit het contractenrecht en zet al meteen de toon.

Een Heads of Terms is een “niet-bindend document dat de hoofdlijnen uittekent voor een mogelijk verkoopscontract, partnerschap of ander akkoord”. Het is een tussenstap naar een finaal akkoord. En zolang dat akkoord niet is gefinaliseerd, is het niet wettelijk bindend. Op elke afspraak uit de overeenkomst kan dan ook worden teruggekomen.