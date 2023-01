Koninklijke Stallingen staan in de steigers: "We halen de leien dakpannen terug uit Noorwegen"

De Koninklijke Stallingen hebben een heel opvallende architectuur. Ze worden ook wel eens de Noorse Stallingen genoemd, een verwijzing naar de Noorse architect die het gebouw ontwierp. "Het is een houten gebouw", zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA). Alle panelen, alle planken van de buitengevels worden verwijderd en dan wordt gekeken welke nog bruikbaar zijn en welke vervangen moeten worden. Ook de leien op het dak zijn vrij uniek. Die komen uit het meest noordelijke punt van Noorwegen, uit een speciale steengroeve. Ze zijn 120 jaar geleden naar Oostende gebracht. We gaan terug naar diezelfde steengroeve om de leien te halen die we moeten vervangen."

Het gebouw wordt al 65 jaar als sportcentrum gebruikt. Onder meer de Flandria Boxing Club en de judoclub zijn er gevestigd. "Binnen zullen we modern sanitair voorzien. Het kan niet zijn dat de sportclubs met douches uit de jaren '50 moeten werken", zegt Anseeuw. "De twee clubs kunnen na de werken gewoon terugkeren naar hun vertrouwde stek, in een volledig vernieuwde zaal. Al vele generaties hebben er gesport en het is de bedoeling dat nog veel generaties in de Koninklijke Stallingen terechtkunnen."