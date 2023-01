Ruildag voor foute kerstcadeaus bij Kringwinkel Antwerpen: "Wat fout kerstcadeau is voor de ene, is top voor de andere"

"Opnieuw Geluk" is het motto van de ruildag, "omdat Kringwinkel Antwerpen gelooft in de kracht van opnieuw", legt Vrints uit. "Het aanbod foute cadeaus is heel gevarieerd, dat kan een boek zijn, een stuk speelgoed, een trui, enzovoort. Het zijn sowieso allemaal gloednieuwe dingen, en we merken dat die opvallend méér worden binnengebracht net na de feestperiode. Het is fijn te weten dat die nieuwe spullen niet onaangeroerd in de kast blijven liggen, want net die trui of dat boek waar jij geen oog voor hebt, maakt iemand anders dan weer wel heel blij."