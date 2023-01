Luc Appermont wordt ereburger van Bilzen

Bilzen heeft voor dat ereburgerschap nog een speciaal reglement moeten maken. "Ja, want in Bilzen hadden wij tot nu toe geen ereburgers", bekent Steegen. "Dus we hebben dat naar aanleiding van de vraag van de productie van "James de musical" nog moeten opmaken. Maar we gaan het in Bilzen nu niet alleen bij Luc Appermont houden. Er zullen zeker nog ereburgers volgen. In eerste instantie denken we aan de familie Courtois. Thibaut is een echte ster in het internationale voetbal."