Brussels minister Maron wil inzetten op windenergie 

Vandaag zijn er maar twee kleine windturbines in het Brussels Gewest: bovenop het hoofdkantoor van Sibelga en op het dak van autofabrikant Toyota. Volgens Maron moet het in Brussel mogelijk zijn om ook grote windturbines te plaatsen. Want de voordelen zijn duidelijk: "Ze produceren veel elektriciteit. Je hebt veel zonnepanelen nodig voor het equivalent van een grote windturbine", zei de minister dinsdag in de Brusselse commissie Leefmilieu. "Energie, opgewekt door wind, heeft wel degelijk haar plaats in Brussel, daar ben ik van overtuigd", aldus nog Maron.