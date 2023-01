Middeleeuws beeld Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken in Doornik wint tweede Erfgoedchallenge en wordt gerestaureerd

De Onze-Lieve-Vrouw van Doornik haalde het in deze Erfgoedchallenge van vijf concurrenten. De andere erfgoedschatten die dringend op restauratie wachten zijn balletkostuums, ontworpen door James Ensor of gipsmodellen van Constantin Meunier voor het Monument van de Arbeid in Brussel. Voorts ook de preekstoel van de kathedraal van Brussel, het schilderij "Kindermoord te Betlehem" van de Caravaggio-navolger Louis Finson, dat in een kerk in Andenne hangt, en ten slotte een merkwaardige collectie poppen uit Wetteren in uiteenlopende kloosterhabijten.