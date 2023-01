Nederlandse onderzoekers ontdekken mogelijk embryo in dino-ei van 70 miljoen jaar oud

Het Oertijdmuseum in Boxtel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, heeft mogelijk wereldnieuws in handen. In één van de onderzochte dino-eieren uit de collectie van het museum zit mogelijk een embryo.

Het museum heeft een collectie van 182 fossiele dino-eieren en liet er 10 scannen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. In één ei, gevonden in Mongolië, waren versteende stukjes te zien op de scans. Waarschijnlijk van een embryo, zegt curator Maarten de Rijke van het Oertijdmuseum tegen de Nederlandse omroep NOS.