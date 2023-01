Waarom schrapt Netflix populaire series als "1899"? "Belangrijk is hoe gretig publiek iets verslindt, daarin zit macht van kijker"

"Van "1899" wordt nu gezegd dat slechts 30% van de kijkers het uitgekeken zou hebben binnen die 28 dagen", gaat Borloo verder. "De makers hadden ook drie seizoenen voor ogen waarin een heel mysterie zich zou ontrafelen."

"Het eerste seizoen eindigt dan op een enorme cliffhanger, maar de mensen worden daar natuurlijk ook moe van. Ze vragen zich af of het nog zin heeft om aan een nieuwe serie te beginnen voor ik weet of die effectief een succes is?" Of er vervolg komt, is immers niet zeker. "Zo wordt Netflix een kerkhof van onaffe series, ook van series met positieve commentaren in de pers. "1899" werd geroemd in de pers, maar kan dan jammer genoeg niet afgewerkt worden."