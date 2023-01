Noorderlaan in Antwerpse haven afgesloten door grote wateroverlast

Door de hevige regenval vanmorgen is er verkeershinder op het kruispunt van de Noorderlaan en Luithagen in Ekeren, net in de Antwerpse haven. “Dat kruispunt is een gekende locatie”, zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “Ook nu staat de volledige baan daar blank. De rijweg is in twee richtingen afgesloten, want de plas is te diep om veilig door te rijden.”