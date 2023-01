Olivier Vandecasteele is gestopt met gedeeltelijke hongerstaking

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib herhaalde vandaag in de Kamer dat België "alles in het werk stelt" om te pleiten voor de vrijlating van Vandecasteele en om zijn detentieomstandigheden te verbeteren. De Belgische ambassadeur in Iran kon hem al zeven keer bezoeken, de laatste keer gebeurde dat op 4 januari, gaf ze aan. Vandecasteelde is fel vermagerd, maar zijn gezondheidstoestand is relatief stabiel en hij is zijn gedeeltelijke hongerstaking gestopt, aldus Lahbib. Vandecasteele was sinds eind november in hongerstaking