Onweer slaat ook toe in Brugge: fietsweg onder balkonrotonde tijd lang onder water

In Brugge heeft de zware regenval een weg voor fietsers en voetgangers deze ochtend onder de balkonrotonde een tijd lang onder water gezet. "Onze diensten kregen daar een melding van rond 6.55 uur", klinkt het bij Lien Depoorter de Brugse politie. Op sommige plaatsen stond het water meer dan 20 centimeter hoog.

"Extra signalisatie voor de fietsers en wandelaars bleek uiteindelijk niet nodig", legt Depoorter uit. "Rond de plas zelf was nog genoeg plaats om over te steken, al was het natuurlijk wel een opvallend beeld." Intussen is het probleem er grotendeels opgelost. Zowel stadsdiensten als brandweer houden de situatie verder in de gaten.