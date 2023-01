Onweer veroorzaakt wateroverlast in de Westhoek: enkele ondergelopen straten en losgekomen daken

"Over het algemeen kunnen we wel stellen dat de overlast op de meeste plaatsen meevalt en dat we alles goed onder controle hebben", gaat Louagie verder. "Ook de schade lijkt op de meeste plekken niet al te groot."

Toch zal de brandweer nog de hele dag klaar staan om uit te rukken. "Het waait nog altijd fel in onze regio. Zo zijn er voor deze namiddag rukwinden voorspeld tot 90 kilometer per uur. Ook zal het nog regenen tot morgenavond. De kans bestaat dus dat beken en grachten zullen overlopen, maar we verwachten geen echt grote incidenten."