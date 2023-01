Oudste wijkcomité van Brussel wil historische vergezichten laten beschermen

Het wijkcomité ijvert al sinds de jaren 60 voor een mooiere hoofdstad en dat blijven ze doen, ook al is het niet makkelijk. "Brussel is een moeilijke constructie en daardoor is het niet eenvoudig om iets te veranderen. Maar er zijn wel al dingen die we bereikt hebben, zoals het Troonplein dat opnieuw is aangelegd en het Egmontpark dat werd opgeknapt."