PMD-zakken vliegen in het rond door stormweer, VVSG: "Waaivuil is verantwoordelijkheid van ons allemaal"

In het algemeen schatten gemeenten en hun inwoners de situatie meestal wel goed in, vindt Debast. Belangrijker en hardnekkiger vindt ze de problematiek van het zwerfvuil. “Dat wordt veroorzaakt door het gedrag van mensen en door het feit dat er nog te veel eenmalige verpakkingen op de markt zijn. Die zijn eenvoudig mee te nemen, onderweg te consumeren en weg te gooien. Net als de sigarettenpeuken die in onze beken en bermen belanden.”

Gedrag dat de Vlaamse steden en gemeenten veel geld kost: per jaar trekken ze 140 miljoen euro uit om zwerfvuilbeleid te voeren. “Veel te veel geld, dat we veel liever zouden gebruiken voor belangrijkere zaken, zoals kinderopvang of fietspaden”, besluit Debast.