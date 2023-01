Politieman veroordeeld voor bezit wapenstok die hij had gekocht omdat korps er te weinig had

Het parket ging echter in beroep, waarna deze zaak eind 2022 voor het Brusselse hof van beroep kwam, die de politieman veroordeelde tot een opschorting. “Mijn cliënt werd opnieuw vrijgesproken voor het politiegeweld, maar opmerkelijk genoeg werd hij wel schuldig bevonden aan verboden wapendracht”, reageert advocaat Dimitri de Béco. "Hij had - net als verschillende van zijn collega’s - geen wapenstok gekregen omdat de politiezone over onvoldoende exemplaren beschikte en had er daarom zelf eentje gekocht. Ik ben tevreden met de bevestiging van zijn vrijspraak voor de geweldpleging tijdens de rit naar het commissariaat, maar dat hij veroordeeld wordt voor verboden wapendracht in deze omstandigheden, voelt onrechtvaardig aan. Ik ga met mijn cliënt bespreken of we naar het Hof van Cassatie stappen.”



De tweede politieman in de zaak werd wel veroordeeld voor het gebruik van ongeoorloofd politiegeweld. Volgens het hof van beroep is het bewezen dat hij de arrestant in het cellencomplex meerdere slagen had gegeven terwijl de man al op de grond lag. “Het gebruikte geweld en de wijze waarop het werd gebruikt, was totaal onverantwoord en disproportioneel”, motiveerde het hof haar arrest. De politieman kreeg voor het geweld enkel een opschorting van straf, onder meer door de overschrijding van de redelijke termijn.