Protest in Peru dijt verder uit: dode en gewonden in Cuzco, 17 eerder gevallen doden rondgedragen in beladen begrafenisstoet

Op verschillende plaatsen in Peru versperren betogers nog altijd wegen. In totaal zijn blokkades en betogingen gemeld in een 40-tal provincies. Het protest is het sterkst in achtergestelde gebieden, vooral in het zuiden van het land.

Het protest brak los begin december, na de afzetting van de linkse president Pedro Castillo. Hij werd aan de kant gezet omdat hij het parlement wilde ontbinden en een noodregering wilde installeren, in een poging om de - intussen al derde - afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Castillo werd opgepakt en kreeg 18 maanden voorarrest. In zijn plaats kwam vicepresident Dina Boluarte.