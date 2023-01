AA Gent verwijdert 200 racistische reacties op Tiktok-filmpje met jeugdspelers: "We geven niet toe aan racisme"

"Ik vind het niet normaal dat ze racistische commentaar hebben, ze waren gewoon blij. Iedereen is gelijk, zelfs als we niet dezelfde huidskleur hebben." In Karrewiet, het jeugdjournaal van VRT NWS, reageren enkele kinderen vandaag op de haatreacties die onder het Tiktok-filmpje zijn verschenen.

In het bewuste videootje dat de club op Tiktop zette, is te zien hoe 7- tot 9-jarige voetbalspelers van de jeugdploeg dansen, zingen en lachen in de kleedkamers. Het filmpje werd bijna een half miljoen keer bekeken, maar steeds meer haatreacties overspoelden het bericht.