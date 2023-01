Rechtbank verbiedt stad Gent maatregelen die verkeer aan Gentbruggebrug beperken

De werken aan Gentbrugge in Gent zorgden de voorbije dagen voor grote verkeershinder aan de Dampoort. De brug is door de werken volledig afgesloten. Handelaars aan beide kanten van Gentbruggebrug stapten naar de rechter omdat klanten en leveranciers hun zaak niet of moeilijk kunnen bereiken. De werken aan Gentbruggebrug zijn begin deze week gestart en kaderen in een nieuw circulatieplan in de buurt.

De rechtbank verplicht de stad nu om alle mobiliteitsbeperkende maatregelen te stoppen. Doet de stad dat niet, dan moeten ze een dwangsom betalen van 50.000 euro per dag.