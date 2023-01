Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Op kruimels leven in een relatie is een dieet dat niemand volhoudt"

“Ik heb ook het gevoel dat Tom zelf wel beseft dat het niet oké is om te liegen en in het geheim dingen doen. Als een vriend jou een gelijkaardig verhaal over zijn partner zou vertellen, zou je meteen zeggen: pak je biezen en stop ermee. Maar in het geval van Tom is er blijkbaar geen groot vangnet.”

“Tom is duidelijk niet in staat om voor zichzelf te kiezen. Hij heeft schrik om alleen te zijn en heeft nog liever kruimels dan helemaal niets. Alleen is op kruimels leven een dieet dat niemand emotioneel volhoudt. Op een dag wordt de honger zo groot dat de angst om die kruimels te verliezen het moet afleggen tegen het verlangen en de hoop op iets beters.”