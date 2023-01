Rukwinden doen bomen vallen in Tremelo en op treinspoor in Haacht: treinverkeer tussen Leuven en Mechelen hersteld

In Wespelaar bij Haacht is een boom omgewaaid en op de bovenleiding terechtgekomen. Het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen lag daardoor de hele voormiddag dag stil. Er werden bussen ingelegd die de reizigers op hun bestemming brachten. De brandweer had de handen vol met het verwijderen van de boom. Sinds 14u30 is het treinverkeer hersteld. Er zijn wel nog vertragingen mogelijk op de spoorlijn Leuven-Mechelen (in beide richtingen), mogelijk ook nog tijdens de avondspits.

De felle wind zorgt ook op andere plaatsen voor problemen. In Tremelo ligt een boom op een voetweg. De weg is voor de veiligheid afgesloten. Arbeiders van de gemeente gaan de boom weghalen. Ook op andere plaatsen is er van alles op de weg terechtgekomen door de felle wind. In Keerbergen bijvoorbeeld lagen vanmorgen een verkeersbord en vuilnisbakken op de weg.