Poetin stuurt "Generaal Armageddon" de laan uit en stelt opnieuw bevelhebber aan: "Vrees voor Russische mobilisatie groeit"

Opnieuw wordt een Russische generaal de laan uitgestuurd. Sergej Soerovikin, in de volksmond beter bekend als "Generaal Armageddon", stond slechts drie maanden aan het hoofd van Poetins "speciale militaire operatie". Soerovikin stond vooral bekend om zijn meedogenloosheid en zijn brutale oorlogstactieken. Zo was hij ook betrokken bij de Russische operaties in Syrië en de zware bombardementen op de stad Aleppo.

Hij moet nu baan ruimen voor Valeri Gerasimov, de langstzittende Russische stafchef van het post-Sovjettijdperk. Hij krijgt nu het commando over de Russische troepen in het buurland, meldde het ministerie van Defensie in Moskou. Volgens het ministerie zal zijn aanstelling de oorlog in Oekraïne "effectiever" maken.

"De keuze om Gerasimov aan te stellen als nieuwe bevelhebber is een interessante militaire keuze", meent Roger Housen, oud-kolonel Belgisch leger en defensiespecialist. "De commandostructuur wordt op die manier korter, want hij heeft rechtstreekse toegang tot de Russische president. Alle middelen staan nu onder zijn bevel, waardoor hij de operatie in Oekraïne beter kan controleren en coördineren."