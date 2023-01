Russisch oorlogsschip voorbij Belgische kust gevaren, Belgische fregatkapitein stelt gerust: "Gebeurt wel vaker"  

Volgens Kurt De Winter, directeur van het Maritieme Operatiecentrum van de Belgische marine, is dat eigenlijk niet zo bijzonder. "Dat gebeurt wel vaker. Het is de gewone procedure om met meerdere schepen te passeren. Ze mogen dat in internationale wateren zonder problemen doen. Vorig jaar ging het om een honderdtal Russische uiteenlopende schepen. Van fregatten en tankers tot sleepboten en landingsvaartuigen."

"Het zou nu wel de eerste keer dat met die raket, de Zirkon, aan boord zou zijn. Die haalt meermaals de snelheid van geluid. Het is onduidelijk of die echt aan boord was. Zoiets wordt niet zomaar afgeschoten."