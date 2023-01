Schepenwissel in Mechelen: 27-jarige Open Vld’er Arthur Orlians neemt over van partijgenoot Koen Anciaux

Op 2 februari neemt Orlians de fakkel over als schepen van Financiën, Gebouwen, Eigendommen, Monumenten, Landbouw en Juridische Zaken. “Ik heb het bestuursakkoord gelezen. Daar is al heel veel van gerealiseerd, maar er kunnen nog enkele dingen gedaan worden.” Op vlak van financiën ziet de jonge toekomstige schepen kansen. "In het verleden heeft de stad ervoor gekozen om vooral te investeren, nu om de schulden die daardoor ontstonden af te bouwen. Daar moeten we in blijven volhouden. Over een begroting zegt men vaak dat die in orde moet zijn omdat de volgende generatie ze betaalt. In mijn geval is dat mijn generatie, dus ik ga daar heel hard op letten.”