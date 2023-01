Laatste tickethouders van afgelast festival Sinner's Day in Diest krijgen binnenkort eindelijk geld terug, belooft organisator

Intussen heeft Bert zich samen met tientallen andere Diestenaren verenigd om gezamenlijk meer druk proberen te zetten op de organisatie. Tot nu toe zonder veel succes. "De stadsdiensten hebben wel ook mee druk gezet om een oplossing te vinden." Die oplossing moet er over maximaal een paar weken zijn, belooft organisator Erik De Ridder in een reactie aan Radio2. "Een 160-tal mensen hebben hun geld nog niet teruggekregen. Die krijgen hun geld allemaal over een paar weken terug zoals het hoort", belooft hij.

Waarom dat allemaal zo lang moest duren? "We zijn in september vorig jaar gedupeerd door een bedrijf uit Engeland dat de tickets voor ons heeft verkocht. Zij gingen failliet en we hoopten dat we het geld van de ticketverkoop nog zouden kunnen recupereren. Dat is ons helaas niet gelukt waardoor we nu alles zelf moeten ophoesten. Dat weten we sinds kort. Maar dat is onze verantwoordelijkheid en we gaan die ook opnemen. We zijn dubbel genaaid, want we moesten ons festival uitstellen. De kosten die we daarvoor al gemaakt hadden, zijn we ook kwijt."