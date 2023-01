Sint-Jozefskerk uit Sint-Truiden wordt binnenkort gebruikt als school

De nieuwe school zou eind februari moeten klaar zijn en rond de periode van de paasvakantie zouden de lessen in het nieuwe gebouw kunnen starten. Op dit moment telt school De Fruitboom 69 kinderen, maar in de nieuwbouw is er plaats voor 100 leerlingen. Ouders die hun kind bij de start van volgend schooljaar willen inschrijven in de school kunnen volgend weekend en in februari een kijkje komen nemen op de bouwwerf. Na de verhuizing zullen de oude schoolgebouwen gebruikt worden door het volwassenenonderwijs.