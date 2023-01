Sint-Truiden op zoek naar nachtburgemeester(s), om nachtleven nieuw leven in te blazen

"We zoeken een jongere of een groep jongeren die bereid zijn om de kneepjes van het vak te leren en opnieuw fuiven te organiseren", vertelt schepen van Jeugd Nina Kvikvinia (N-VA). Het nachtleven in Sint-Truiden kan namelijk een boost gebruiken. "Het is zo dat sinds de coronacrisis weinig jongeren nog weten hoe ze grote initiatieven op touw kunnen zetten. Er zijn nog weinig grote fuiven in Sint-Truiden en de omliggende gemeenten."