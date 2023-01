Skelet van "Ierse reus" verdwijnt na meer dan 200 jaar uit Londens museum wegens "gevoeligheden"

Vandaag is de ethische gevoeligheid wel groter. "In veel landen is er tegenwoordig discussie over. Mag je bijvoorbeeld zomaar mummies tonen? Ook in België is er langzaamaan meer debat gaande. Het gaat dan vooral over menselijke resten die verzameld zijn in koloniale context", zegt Claes.

"Maar anders dan bij Charles Byrne weten we vaak niet waar de menselijke resten vandaan komen, wie die mensen waren en wat hun wensen waren. Maar ook in België groeit de aandacht. Vandaag is er wel wetgeving voor wat we vandaag mogen bijhouden, maar niet voor wat we nog hebben van vroeger."