Eitjes van zeldzame vlinder sleedoornpage gespot in Wieze, Natuurpunt tevreden over gedane inspanningen

Komende zomer zullen er wellicht opnieuw sleedoornpages rondvliegen in Wieze, want er werden eitjes van de vlindersoort gespot in natuurdomein Hannaerden. In 2021 werd de sleedoornpage voor het eerst waargenomen in die regio en sindsdien heeft Natuurpunt verschillende inspanningen geleverd, in de hoop de vlindersoort daar te houden.