Steden sluiten parken door stormweer

Sinds gisterenavond geldt in ons land code geel, omdat er kans is op zware rukwinden en hevige regen. In verschillende steden en gemeenten nemen ze daarom enkele voorzorgsmaatregelen.

In Eeklo is het Heldenpark nog tot vanmiddag 14 uur gesloten. In Sint-Niklaas is dat het geval voor het Romain De Vidtspark en het Mercatorpark. "We doen dat altijd in Sint-Niklaas als er rukwinden van 80 tot 90 km/u worden voorspeld", legt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) uit.