Crisis doet veel mensen besparen op broodnodige thuiszorg: "Ik zou meer hulp vragen als ik het kon betalen"

Wat Emilie vandaag meemaakt, zien ze bij Familiehulp ook in hun cijfers. In het eerste halfjaar van 2022 steeg het aantal klantaanvragen met 8,6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien, zo berekende de organisatie in september. Tegelijk daalt het aantal uren gezinszorg per klant gemiddeld met 7,7 procent. Lees: per week gaan medewerkers van Familiehulp minder lang aan huis bij de klanten.