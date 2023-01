Gynaecoloog die vrouwen met eigen sperma bevrucht zou hebben, moet niet naar rechtbank wegens verjaring

Het donorkind diende een klacht in en het parket startte een onderzoek. Bij AZ Delta waar de kliniek in Torhout intussen onder valt, werd een meldpunt opgericht waar zo'n vijftien ongeruste mensen zich meldden. Niemand van hen heeft een klacht ingediend. Bij het parket is dus maar één klacht binnengekomen en intussen is de zaak afgesloten wegens "verjaring". De arts zelf werd wel ondervraagd, maar ontkent alle feiten. De gewezen gynaecoloog weigert ook mee te werken aan een DNA-onderzoek.

De arts beweert dat hij tussen 1982 en 1987 een veertigtal donorinseminaties heeft verricht met het sperma van anonieme donoren. Die donoren zouden door hem zijn gecontacteerd om in het ziekenhuis – tegen betaling – hun sperma te doneren. Volgens de arts werd de identiteit van die donoren niet in de dossiers van het ziekenhuis genoteerd, maar hield hij deze wel bij in zijn persoonlijke dossiers. Dossiers waarvan hij beweert dat ze na zijn pensionering zijn vernietigd.

Bij de vzw Donorkinderen betreuren ze de beslissing van justitie, maar leggen ze zich er niet zomaar bij neer. "We zijn de mogelijke pistes nog aan het bekijken", zegt Steph Raeymaekers van vzw Donorkinderen aan VRT NWS. "Nog niet alle medische dossiers van de arts zijn van onder het stof gehaald. Zolang dat niet gebeurd is, kun je niet achterhalen over hoeveel zaken, patiënten en kinderen het gaat. We vinden dat je niet over iets kunt oordelen als nog niet alles op tafel ligt."