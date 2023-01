Unilin opent opvallend opleidingscentrum van 2,5 miljoen euro in Wielsbeke

Het opleidingscentrum is in eerste instantie bedoeld voor het eigen personeel. Ze zullen er zich verder kunnen verdiepen in nieuwe technologieën of cursussen volgen om een volgende stap te zetten in hun carrière. Maar ook scholen en universiteiten zijn welkom. "We hebben als groot bedrijf heel veel expertise huis", schetst Leenaert, "en ook de middelen om te investeren in de nieuwste software en meest recente technieken. We vinden het belangrijk om die ook ter beschikking te stellen van docenten en hun leerlingen." Het bedrijf spreekt van een maatschappelijke taak al wil het ook de aandacht trekken van jongeren als potentiële werknemers van de toekomst. “Nieuwe collega’s vinden blijft één van de grootste uitdagingen voor de toekomst.", zegt CEO Bernard Thiers. "En ons nieuw opleidingscentrum is inderdaad één van de manieren waarop we de leemte op de arbeidsmarkt hopen in te vullen."