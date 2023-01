Valse apothekers proberen bij Limburgse huisartsen aan voorschriften voor slaapmedicatie te raken

"Het is een heel bijzondere manier van fraude", vertelt dokter Roel Van Giel, de voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. "Er wordt dan zogezegd vanuit de apotheek gebeld en gezegd dat ze de code van het geneesmiddelenvoorschrift niet kunnen lezen. Dus er zullen zeker huisartsen zo in de val gelokt zijn, en codes ter goeder trouw hebben doorgegeven in deze drukke tijden. En met zo'n code kan je medicatie afhalen bij een apotheek."