Man uit Oudsbergen krijgt 10 maanden cel voor dodelijk vluchtmisdrijf

Wanneer de 48-jarige man uit Oudsbergen 2,5 jaar geleden terugkwam van een beurs - waar hij zelf in een beek was beland omdat hij te veel gedronken had - heeft hij een 45-jarige fietser aangereden op de Weg naar Gruitrode in Oudsbergen. Hij reed de fietser aan tegen een te hoge snelheid en remde niet af. Het lichaam bleek 37 meter meegesleurd.