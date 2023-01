Oppositiekandidaat bij vorige presidentsverkiezingen in Wit-Rusland is opgepakt

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is Andrey Dzmitryeu opgepakt. Dzmitryeu is de leider van een beweging tegen de huidige president Aleksandr Loekasjenko en hij was ook kandidaat bij de vorige presidentsverkiezingen. Waarom hij is opgepakt, is nog niet bekend. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Viasna.