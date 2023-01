Voorzitter Europees Parlement heeft 14 voorstellen tegen corruptie klaar

Strengere regels voor lobbywerk in het Europees Parlement als middel om een herhaling van het corruptieschandaal te voorkomen waarbij een aantal parlementsleden betrokken zijn. Dat is grosso modo de leidraad van de 14 voorstellen die parlementsvoorzitter Roberta Metsola doet "om het vertrouwen in de Europese besluitvorming te versterken". NOS-correspondente Kysia Hekster kon de voorstellen al inkijken. Metsola bespreekt haar voorstellen vandaag met de verschillende fractievoorzitters.