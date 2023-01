Na online haat tegen AA Gent-jeugdspelers: "Beseffen ze niet dat ze een deeltje van die kinderen kapotmaken"

En die bevestiging, dat is belangrijk. Want de impact is groot, beaamt Van de Heyning. "Zeker bij jonge kinderen of jongeren die hun plek nog zoeken in de maatschappij. Het tast hun identiteit aan. Dus het is belangrijk dat de club en hun ouders hen gaan omringen, en gaan bevestigen dat ze erbij horen. Maar vaak is er wel al schade aangericht. Ik weet niet of wie zo’n dingen schrijft beseft dat ze een deeltje van die jonge kinderen kapotmaken."