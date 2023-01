"Weekend zonder alcohol achter het stuur": vanaf vanavond tot maandagochtend extra alcoholcontroles 

De federale wegpolitie zal samen met minstens 120 lokale politiezones vanaf vanavond 18 uur tot maandagochtend 6 uur extra alcoholcontroles houden. Door het "Weekend zonder alcohol achter het stuur" vooraf aan te kondigen, hoopt de politie dat het aantal bestuurders onder invloed lager zal zijn dan in de vorige edities. In juni vorig jaar bleek dat 2,15 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel gedronken had. Tijdens de editie van januari vorig jaar was dat nog 2,29 procent. "Het is nooit te laat om een bob aan te wijzen of te kiezen voor een veilig alternatief", laat de federale wegpolitie weten.

Bewustwordingsacties rond alcohol in het verkeer, zijn nog steeds nodig: in de eerste 9 maanden van 2022 gebeurden er 3.138 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol. Dat is het hoogste aantal sinds 2016, zo blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. In het eerste halfjaar van 2022 liepen ook 22.779 bestuurders, 126 per dag, tegen de lamp bij een politiecontrole.