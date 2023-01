Zweden ontdekt grote hoeveelheid zeldzame aardmetalen, helpt dit ons van onze grote afhankelijkheid van China?

Het is dan ook goed nieuws dat er in Zweden een grote hoeveelheid van het spul is gevonden. De ontdekking is gebeurd in de buurt van de stad Kiruna in Zweeds Lapland, in het zogenoemde Per Geijergebied. Kiruna bevindt zich in het hoge noorden. Een stuk boven de poolcirkel. Om je even een idee te geven: in vogelvlucht ligt de mijnstad ongeveer even ver van hoofdstad Stockholm, als Stockholm van België ligt.

IN KAART - Zo ver noordelijk ligt Kiruna: