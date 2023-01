Zwijndrecht wil vrijetijdsaanbod voor mensen met beperking uitbreiden: "We willen iedereen aan het sporten krijgen"

De gemeente Zwijndrecht wil een groter aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor haar inwoners met een beperking. “We willen iedereen aan het sporten krijgen, ook mensen met een beperking. Omdat we op dit moment moeilijk weten wat hun noden of behoeften zijn, hebben we een bevraging opgesteld om daarnaar te peilen”, zegt Stefan Willems, sportpromotor bij de gemeente Zwijndrecht. “Specifiek willen we kijken wat de noden en behoeften zijn, of de eventuele drempels om aan vrijetijdsactiviteiten te doen.”