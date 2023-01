2022 was recordjaar voor North Sea Port: zowel zeevaart als binnenvaart gestegen met 7 procent, ondanks boycot Rusland

In 2018 fuseerde Havenbedrijf Gent tot één haven met Sea Ports, dat bestond uit de havens van het Nederlandse Vlissingen en Terneuzen. De fusiehaven kreeg de naam North Sea Port en kwam meteen in de top tien van de Europese havens terecht. Nu, vijf jaar later, boekt North Sea Port een recordjaar met 73,6 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart en 64,5 miljoen ton via binnenvaart.

"Zowel de zeevaart als de binnenvaart kende in 2022 een groei van 7 procent. Dat is een absoluut record in ons vijfjarig bestaan", weet CEO Daan Schalck. Bovendien, zegt hij, doet North Sea Port het beter dan zijn buren: "Onze groei is bovengemiddeld, als we ons vergelijken met de havens van Antwerpen en Rotterdam. We kunnen stellen dat 2022 een echt succesjaar was voor North Sea Port."