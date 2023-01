255.000 euro subsidie voor restauratie Sint-Waldetrudiskerk in Herentals

De kerk zelf speelt een grote rol in Herentals. “Het is de hoofdkerk van de stad”, legt de schepen uit. “Ze bevat enkele kunstschatten, waaronder belangrijke schilderijen van de familie Franckens, een belangrijke familie in Herentals. Maar er zijn ook andere kerkschatten, zoals speciale kleden en zilverwerk.” Sinds 1936 is de kerk beschermd als monument.