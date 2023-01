Bijna 8 op 10 Vlamingen vertrouwen grote internetbedrijven niet met persoonlijke data 

Iets meer dan 7 op 10 storen zich daarnaast aan het feit dat bedrijven niet transparant zijn over hun dataverwerking. Opvallend is dat door dat gebrek aan vertrouwen bijna een kwart van de ondervraagden zelfs aangeeft digitaal af te haken of te willen afhaken.

Veel mensen willen nochtans onbezorgd online surfen. Het is wat professor De Wolf de dataparadox noemt. "We zijn bezorgd om de bescherming van onze data, maar bevinden ons anderzijds meer dan ooit online. Op zich is dat niet onlogisch. Je kan van mensen niet verwachten dat ze continu die kritische lens aanzetten. Uiteindelijk zitten we niet op het internet om onze data te beheren, maar om sociale contacten te onderhouden of muziek te luisteren."