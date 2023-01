Architect Marc uit Beringen jaagt op "magische" geveltekens die huizen beschermen tegen onheil

Ondertussen heeft Robben al 3500 tekens over heel Vlaanderen in kaart kunnen brengen, waarvan er 112 terug te vinden zijn in Limburg. "Zoveel huizen die gebouwd zijn vóór de 18de eeuw vind je niet meer, dus in onze provincie moet je echt op je fiets springen om ze op te sporen", gaat Robben verder.

"In Diest kan je er wel te voet heel wat ontdekken. In het begijnhof alleen vind je er al verschillende. In West-Vlaanderen doen ze het opvallend genoeg nu nog steeds, hier en daar, omdat ze de tekens mooi vinden", weet de Beringenaar te vertellen.

"Zelf blijf ik elk jaar nieuwe geveltekens ontdekken. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in andere beschermmiddelen zoals gevelkapelletjes of veeroosters voor de ingang van gebouwen zodat de duivel, die bokkenpoten zou hebben, niet binnen kan. Het is een eindeloze, maar interessante zoektocht", klinkt het.