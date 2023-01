Architectuurstudenten UHasselt verhuizen naar refter abdij Herkenrode

De zes zusters in de abdijsite van Herkenrode in Hasselt verhuizen eind januari naar een woonzorgcentrum. Twee weken later worden hun ruimtes ingepalmd door 72 studenten van het derde jaar bachelor Interieurarchitectuur van de universiteit van Hasselt. “Ze moeten onderzoeken hoe Herkenrode een plek kan zijn voor creativiteit en experimenten”, vertelt docente Karen Lens. “Ze krijgen bijvoorbeeld les in de refter van het klooster waar ze een prachtig zicht hebben op de abdij. We hopen dat dat heel inspirerend werkt voor onze studenten.” De abdij is gegeerd bij onderwijsinstellingen, want ook de faculteit Geschiedenis van de universiteit van Gent heeft intussen interesse om met studenten naar Herkenrode te komen.