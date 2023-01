Zijn er koopjes te doen op het Autosalon? "Levertermijn is belangrijker geworden dan prijs"

De wachttijden bedragen soms een jaar of zelfs langer Dat is de realiteit geworden, zegt Verhoeven. "Bij een aantal merken zijn de modellen van het vorige salon nog niet geleverd, al is er (een beetje) beterschap te merken."

Hij ziet een aantal problemen die zich hebben opgestapeld en die nog niet opgelost zijn. "Door corona waren heel veel fabrieken dicht, daardoor kwam er de crisis van de halfgeleiders, daarbovenop is de oorlog in Oekraïne gekomen. Dat zijn grote leveranciers van kabelbomen en andere elektrische componenten. Maar die fabrieken zijn dicht of vernield. Dan is er nog het probleem van de batterijen en batterijcomponenten die allemaal uit China komen. Ook daar zijn er heel veel vertragingen."

Opmerkelijk is dat een aantal merken vooral de auto’s (snel) levert waarop hogere winstmarges worden gerealiseerd, stel Gert Verhoeven vast. "Dat betekent ook dat de kleine autootjes en stadswagentjes met weinig opties uit het gamma verdwijnen. Het is een absurde markt waarbij de goedkope auto voor de particulier dreigt te verdwijnen."