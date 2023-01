100e Autosalon start morgen: wat koop je daar nu het best? Benzine of elektrisch?

De elektrische auto is duur in aankoop, maar was goedkoop in verbruik. Dat voordeel valt nu weg. “De voorbije tien jaar is de benzineprijs met 32 procent gestegen, de elektriciteitsprijzen met 140 procent. Dat betekent dat 100 km elektrisch rijden puur aan energie meer kost dan 100 km rijden op benzine. Het verschil is klein, maar de elektrische wagen is wat dat betreft zijn voordeel voorlopig kwijt.“

Professor Joeri van Mierlo van de VUB vult aan. “Kijk in functie van wat je nodig hebt. Wil je een kleine stadswagen, een monovolume, een auto in het luxesegment? Op dit moment is de keuze niet evident, maar de Vlaamse overheid heeft een website gemaakt om je te helpen bij de keuze van je wagen. Daar kun je je parameters ingeven: bijvoorbeeld kun je thuis laden, hoeveel kilometers leg je af. Dan kun je bekijken of een elektrische wagen op dit moment past in jouw situatie.“