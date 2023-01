B&B-uitbater Sandra uit Borgloon is "arrogante" influencers die gratis verblijf willen beu

Voor de uitbaatster van De Verborgen Parel in Borgloon is het duidelijk: iedereen die bij haar een verblijf wil boeken, moet daarvoor betalen. Maandelijks krijgt ze nochtans mails van influencers die gratis in de B&B willen verblijven in ruil voor reclame op hun sociale media. Dat klaagt ze aan in de krant Het Belang van Limburg. "Vaak gaat het dan om "wannabe influencers", die helemaal niet zo'n groot bereik hebben", vertelt ze aan Radio2.

Wanneer Wilmans dan vriendelijk bedankt voor dat aanbod, krijgt ze vaak boze antwoorden in haar mailbox. "Eén iemand dreigde zelfs mijn B&B zwart te maken op het internet, omdat ik ze geen gratis verblijf wilde schenken."

"Ik heb natuurlijk niets tegen influencers. Er is ooit iemand bij ons op bezoek geweest die na haar verblijf van alles had gepost op haar kanalen. Dat hebben we ook echt gevoeld aan de vele reservaties erna", geeft Wilmans toe.

"Maar je kan de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, en met onlinepromotie betaal ik mijn facturen niet. Iedereen die bij mij een verblijf wil boeken, betaalt daarvoor. Achteraf kunnen we bekijken of we eventueel iets kunnen regelen in ruil voor promotie", stelt ze.