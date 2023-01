Maatwerkbedrijf Bewel sluit werkplaats in Pelt, toekomst 85 werknemers onzeker

"Wij zijn enorm verrast door deze mededeling", vertelt Elke Gelens van ACV Puls. "Op een overleg in december kwamen we te weten dat de site-manager van Pelt ontslagen zal worden, maar van een sluiting was er toen helemaal geen sprake. Op een overleg met 7 andere werknemers is dan gisteren de sluiting bekendgemaakt. Wij hebben daar enkel een mail over gehad. Wij dringen er daarom nu bij de directie op aan om zo snel mogelijk samen te zitten om over de sluiting te praten."

"Wij hopen ook dat de mensen niet aan hun lot worden overgelaten, want het is een doelgroep die heel moeilijk werk vindt", zegt Dirk Croes van ACV Puls. Hij vindt het jammer dat er niet meteen overleg heeft plaatsgevonden met de vakbond. "Het is fijner voor ons als er eerst overlegd wordt en dan pas een beslissing volgt. Dan kunnen wij ook beter communiceren naar de werkvloer toe. Door hoe het nu is verlopen, komt de vakbond in een slecht daglicht te staan", vindt hij. "We stellen het wel op prijs dat de directie hier vandaag aanwezig was. Het is een beslissing die ze jammer genoeg hebben moeten nemen. In het vervolg willen we gewoon meteen op de hoogte worden gebracht. En natuurlijk hopen we dat iedereen op een nieuwe locatie toch op dezelfde manier kan verder werken."