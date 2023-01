Capaciteit serieus verhoogd: overheid kan nu tot 20 ton cocaïne per week vernietigen

Sinds enkele weken kan in beslag genomen cocaïne veel sneller in beslag worden genomen. De capaciteit van de verbrandingsovens is opgetrokken van 1 ton per week naar 4 à 5 ton. "En als het echt moet, kunnen we tot 20 ton gaan", zegt Vlaams minister van Handhaving en Omgeving Zuhal Demir (N-VA).